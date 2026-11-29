Neymar a encore régalé le Brésil. Face à Vitória, l’attaquant de Santos a inscrit un sublime coup franc pour permettre aux siens de faire la différence dans une rencontre spectaculaire. Mais le numéro 10 ne s’est pas arrêté là puisqu’il a aussi trouvé le chemin des filets sur penalty, signant un doublé et délivrant une passe décisive dans cette victoire (2-3). Une prestation XXL qui porte encore la signature du génie brésilien.

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Cette soirée restera aussi symbolique pour Neymar, qui a franchi la barre des 500 buts en carrière professionnelle. Malgré les blessures, les polémiques et les nombreuses critiques autour de sa condition physique, l’ancien joueur du FC Barcelone et du PSG continue de faire parler son talent. À quelques journées de la fin du Brasileirão, il porte Santos dans sa quête d’une qualification pour la prochaine Copa Libertadores. Le Peixe peut encore compter sur son éternel numéro 10.