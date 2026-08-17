FIFA : un dirigeant français licencié après s’être opposé à Gianni Infantino

Selon une information de The Athletic, Kevin Lamour a été démis de ses fonctions de directeur des opérations de la FIFA, ce lundi. Le dirigeant français âgé de 45 ans, directeur des opérations et numéro 3 de l’instance, avait virulemment taclé son président Gianni Infantino dans un communiqué fin juillet, suite à son projet de FIFA Forward Entreprise. « Il s’agit du projet d’une seule personne. Non seulement ce projet ne doit pas aboutir… mais le moment est venu pour les dirigeants politiques du football de se poser les bonnes questions et de prendre les bonnes décisions… »

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« Et si cela signifie que je perds mon emploi, qu’il en soit ainsi », avait-il notamment indiqué. Lamour n’avait déjà pas été convié à la réunion de crise des cadres de la FIFA organisée par Gianni Infantino début août, au Maroc. Pour rappel, Infantino souhaitait mettre en place une société commerciale afin de détenir les droits de la Coupe du Monde. Un projet qui avait créé un tollé mondial, poussant même certaines confédérations comme l’UEFA à prendre la parole. Depuis, l’idée a été abandonnée et Infantino est plus que jamais sur la sellette.