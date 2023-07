OL : Laurent Blanc regrette les sanctions de la DNCG

La suite après cette publicité

Après avoir officialisé l’arrivée de Skelly Alvero et Clinton Mata, l’OL n’a pour le moment pas réussi à boucler l’arrivée de Renato Tapia. La faute aux sanctions de la DNCG qui bloque le mercato lyonnais. Dans un entretien accordé au Progrès, Laurent Blanc est revenu sur un été qui s’annonce compliqué à gérer pour lui et son staff.

«Le mercato est difficile, sans compter la position du club avec la DNCG. Donc c’est opaque. (…) Et on a une masse salariale surveillée, ce n’est pas simple. Les sanctions de la DNCG ? Ce qui est sûr, c’est que l’on perd du temps sur les propositions que nous avions sur les joueurs. Certains veulent venir, mais après il faut passer au contrat, et si on n’a pas ce qu’il faut, c’est dur. On avait déjà préparé cette saison, mais on ne s’attendait pas à ce qui s’est passé. Maintenant faisons confiance aux nouveaux propriétaires en échangeant avec les hommes qui sont déjà en place, moi depuis 10 mois et d’autres depuis plus longtemps.»

À lire

PSG : Luis Enrique a parlé avec Bradley Barcola