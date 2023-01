Revoilà Federico Macheda !

Si vous n’êtes pas trop jeune, vous vous souvenez sans doute de Federico Macheda. Lors de ses deux premières apparitions avec Manchester United en 2009, l’attaquant italien, alors âgé de 17 ans, avait marqué à chaque fois, devenant une véritable attraction à Old Trafford. Cela aurait un feu de paille car, par la suite, le joueur aura multiplié les expériences infructueuses, notamment en prêt.

Quittant définitivement les Red Devils pour Cardiff en 2014, l’avant-centre a également évolué à Novare Calcio et au Panathinaïkos, où il a connu sa période la plus probante. Il est parti de Grèce à l’été 2022 pour Ankaragücü mais après 14 matches toutes compétitions confondues (1 but) en Turquie, le joueur de 31 ans vient d’être cédé en prêt à l’APOEL Nicosie où il va terminer la saison.

