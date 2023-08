OM : Marcelino fait le point sur le cas Amine Harit

Présent en conférence de presse après l’élimination de l’OM en Ligue des Champions et avant de se déplacer sur la pelouse du FC Metz pour le compte de la 2e journée de Ligue 1, Marcelino est longuement revenu sur l’état physique d’Amine Harit, de retour d’une grave blessure. Face aux journalistes, le technicien espagnol a avoué que son protégé n’était pas encore à son plein potentiel.

«Il n’est pas encore capable de jouer tout un match, oui. Son retour va être progressif. De ce qu’on voit, je ne veux pas trop l’utiliser. Cela serait risqué. J’aimerais qu’il soit à 100 % et lui aimerait ne jamais s’être blessé. Mais du point de vue physique, on essaye de le faire revenir le plus tôt. Mais à 100 %, ce n’est pas faisable tout de suite. C’est impossible pour moi de dire quand il sera prêt».