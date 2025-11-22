Menu Rechercher
Serie A

Serie A : Bologne écrase l’Udinese, spectacle total en Sardaigne

Par Valentin Feuillette
1 min.
Thijs Dallinga @Maxppp
terminé - 15:00 Udinese 0 Bologne 3
terminé - 15:00 Cagliari 3 Genoa 3

Bologne poursuit sa montée en puissance en allant s’imposer nettement à Udine (0-3). L’équipe de Vincenzo Italiano a breaké en cinq minutes grâce au doublé de Tommaso Pobega (54e, 59e), avant que Federico Bernardeschi n’achève les espoirs frioulans dans le temps additionnel (90e+4). Dominateurs techniquement, les visiteurs ont parfaitement contrôlé les débats au Bluenergy Stadium. L’Udinese de Kosta Runjaić, trop fragile défensivement malgré quelques éclairs de Zaniolo, n’a jamais su inverser la tendance. Les Rossoblu grimpent provisoirement sur le podium.

Classement live

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
14 Logo Cagliari Cagliari 11 12 -5 2 5 5 12 17
18 Logo Genoa Genoa 8 12 -8 1 5 6 11 19

Le duel entre Cagliari et Genoa a offert un scénario fou au Unipol Domus, conclu sur un spectaculaire (3-3). Les Rossoblù de Daniele De Rossi pensaient tenir la victoire grâce à des réalisations de Vítinha (18e), Østigård (41e) et Aarón Martín (83e), mais Cagliari a répondu avec panache. Portés par un Gennaro Borrelli en état de grâce, auteur d’un doublé (33e, 60e), les Sardes ont aussi pu compter sur Sebastiano Esposito (43e) pour rester au contact dans une rencontre ouverte et intense. Sous la direction de Federico La Penna, les deux équipes ont livré un affrontement rythmé, symbole d’un après-midi de Serie A animé.

Pub. le - MAJ le
