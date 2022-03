OL : deux actionnaires veulent vendre leurs parts

Septième de Ligue 1 avec 42 points, l'Olympique Lyonnais, toujours qualifié en Ligue Europa, vit une saison loin des attentes du club. Et en coulisses, l'écurie présidée par Jean-Michel Aulas s'agiterait aussi. C'est ce qu'expliquent nos confrères de L'Equipe ce mercredi puisqu'ils annoncent que deux actionnaires principaux de l'OL, à savoir Pathé et IDG Capital (19,36 % et 19,85 % de parts), cherchent à céder leurs parts. Pour cela, ils ont mandaté la banque d'investissement Raine.

«Pathé et IDG Capital ont reçu des marques d'intérêt de la part d'investisseurs et privilégieront les parties souhaitant collaborer avec la direction actuelle afin de continuer à développer la vision du club et de s'appuyer sur l'héritage de l'Olympique Lyonnais», peut-on lire dans le communiqué de presse des deux partenaires de l'OL.