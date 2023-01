CdF : l’OM se défait du Stade Rennais et file en 8es de finale

Après s’être défait de Hyères il y a une dizaine de jours, l’Olympique de Marseille recevait le Stade Rennais dans le cadre des 16es de finale de la Coupe de France. Les hommes d’Igor Tudor, dans une bonne dynamique en championnat, souhaitaient prolonger cette confiance en coupe face à une équipe bretonne également en trombe, notamment après avoir battu le Paris Saint-Germain en Ligue 1 moins d’une semaine auparavant. Pour ce choc, le technicien croate alignait la recrue hivernale Ruslan Malinovskyi pour la deuxième fois depuis son arrivée, et à l’habituel milieu de terrain Valentin Rongier-Jordan Veretout. Du côté des Rouge-et-Noir, Bruno Genesio faisait confiance à la jeunesse, avec Lesley Ugochukwu en sentinelle dans l’entrejeu et Désiré Doué à gauche de son attaque. Rapidement dans cette rencontre, les Olympiens mettaient la pression à son adversaire du soir dans le dernier tiers, inquiétant le dernier rempart Alemdar par le biais d’Alexis Sanchez, qui ratait sa reprise du bout du pied droit après une mauvaise relance de Lovro Majer (2e). Derrière, Malinovskyi trouvait le poteau gauche du Turc sur un coup franc pas loin de la perfection (9e). L’attaquant chilien pensait même ouvrir le score sur un beau lob mais l’arbitre sifflait une position de hors-jeu (11e), avant d’envoyer une tête dans les gants du portier Rennais (17e). Dans la foulée, Nuno Tavares voyait sa reprise de volée frôler le bois droit rennais pour confirmer l’ascendant marseillais dans cette partie (18e).

Malgré un centre intéressant d’Adrien Truffert juste avant la pause, mais dégagé par la défense, le Stade Rennais retrouvait son vestiaires en étant malmené par une équipe de l’OM offensive et volontaire. En seconde période, les Phocéens montraient les mêmes intentions que lors du premier acte, allant rapidement mettre la pression à la défense bretonne. Néanmoins, les hommes de Bruno Genesio se dévoilaient un peu plus offensivement et se réveillaient au retour des couloirs du Vélodrome. Ils cadraient même leur première frappe de la rencontre grâce à Benjamin Bourigeaud, même si sa volée était tranquillement captée par Pau Lopez, peu inquiété jusque là. La domination des 45 premières minutes se concrétisait quelques secondes avant l’heure de jeu : en effet, après une phase de possession rennais, l’OM partait en contre dans la moitié de terrain adverse par l’intermédiaire de Veretout, qui trouvait parfaitement Mattéo Guendouzi au second poteau. L’international français reprenait le ballon de l’intérieur du pied et crucifié Alemdar, trompé par la frappe déviée par Ugochukwu dans la zone de vérité (1-0, 59e). Etant obligé d’attaquer plus souvent pour aller chercher la séance de tirs au but, le SRFC faisait reculer le bloc marseillais, qui avait la possibilité de réagir en contre-attaque, comme pour l’ouverture du score. Bien regroupés devant leur surface, les hommes en blanc tenaient bon en fin de rencontre et s’adjugeaient le bourreau du club de la capitale en 16es de finale de la Coupe de France. Rennes se concentrera donc sur le championnat et la Ligue Europa pour le reste de la saison.

