La Ligue 2 a fait son retour ce vendredi soir après la trêve internationale, mais cette 13e journée a été marquée par un incident au stade Bauer. La rencontre entre le Red Star et Pau a été interrompue en raison d’une panne d’électricité, obligeant les deux équipes à regagner les vestiaires. Mais les Parisiens ont finalement arraché la victoire dans les derniers instants et revient à égalité de points de son rival du soir. Sur les autres pelouses, quatorze buts ont été inscrits en quatre rencontres. Nancy a notamment réalisé une bonne opération en s’imposant contre Dijon (1-0), grâce à Saint-Ruf. Les Nancéiens confortent ainsi leur deuxième place, à égalité de points avec l’AS Saint-Étienne.

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Dans les autres rencontres, Rodez a frappé fort en s’imposant à Guingamp (3-1), avec deux buts inscrits dans les vingt dernières minutes par Lipinski et Nagera et montent au 10e rang. Metz a de son côté renversé Boulogne (2-1) malgré une infériorité numérique, grâce à Deminguet et Devenish, buteur à la 88e minute et se replace. Enfin, Annecy a signé le carton de la soirée en dominant Clermont (4-2), un succès qui permet au club haut-savoyard de grimper à la septième place. Clermont reste quinzième et demeure sous la menace de la zone rouge.