OL : Wendie Renard craint un départ de Jean-Michel Aulas

Après la large victoire de l'OL contre Montpellier le week-end dernier (5-2), une partie des supporters s'en étaient pris aux joueurs et avaient insulté Karl Toko Ekambi. Une scène particulièrement touchante pour Jean-Michel Aulas, qui, pour la première fois, a déclaré publiquement que cela pourrait le pousser à quitter son club. Après cette prise de parole, Wendie Renard, la joueuse de l'OL, a assuré «avoir une crainte, parce que c’est un grand monsieur (...) En tout cas, il est très triste de cette situation. Je le vois très touché et très affecté, sérieusement, par cette situation», au micro de RMC.

«C’est une situation qui est très difficile et il faut se réunir autour d’une table afin de repartir de l’avant, a enchaîné l'internationale tricolore aux 129 sélections. C’est sûr que ce n’est pas une situation favorable pour le club et pour le président. On prend de l’âge et ce n’est pas bon pour la santé. Il y a aussi une vraie crainte pour nous parce que c’est quelqu’un qui aime sa section féminine et qui fait tout pour l’améliorer chaque année et chaque saison», a-t-elle ajouté, en précisant qu'il serait dommage de voir JMA quitter le club.