Jesse Bisiwu signe au FC Barcelone

C’était attendu depuis plusieurs jours, c’est désormais officiel : Jesse Bisiwu est un joueur du FC Barcelone. L’ailier gauche de 18 ans, international U19 belge (1 sélection), qui a notamment brillé en Youth League avec le Club Bruges la saison passée, vient de signer un contrat jusqu’en 2031 avec les doubles champions d’Espagne en titre en échange de 8,5 millions d’euros.

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Welcome, Bisiwu!

The player has signed until 2031. pic.twitter.com/KejEjaYfvl — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 31, 2026

« Le FC Barcelone et le Club Bruges KV ont trouvé un accord pour le transfert de Jesse Bisiwu, qui s’engage avec les Blaugrana jusqu’au 30 juin 2031. Il sera prochainement présenté officiellement dans les locaux du club », a annoncé le club catalan, qui enreigstre un nouveau renfort offensif sur les côtés après Anthony Gordon et Karim Adeyemi.