OM : Emegha remercie Wahi pour son geste sur Balerdi

L’OM et l’OGC Nice se sont neutralisés (1-1) au Vélodrome lors de la 31e journée de Ligue 1, au terme d’une rencontre tendue et disputée. Marseille avait pris l’avantage grâce à Pierre-Emile Höjbjerg à l’heure de jeu, avant de voir Nice revenir en fin de match sur un penalty transformé par Elye Wahi (88e), dans un contexte de forte pression et une fin de rencontre très animée, notamment autour des duels impliquant Leonardo Balerdi.

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Dans la foulée de ce match, Emanuel Emegha a publié une story Snapchat où il remercie directement Elye Wahi avec le message « Merci Elye » accompagné de plusieurs emojis enjoués, en réaction à l’action décisive du buteur niçois. Wahi, attaquant de l’OGC Nice formé à Montpellier et passé par Lens avant de rejoindre l’OM, a été au centre de l’attention dans une fin de match électrique, son penalty ayant marqué le tournant du résultat.