Inarrêtable malgré les blessures de plusieurs cadres, le PSG reçoit une Roma séduisante et invaincue en Serie A, mais encore tendre en Ligue des Champions (coup d’envoi à 21 heures). Les Parisiens veulent continuer leur carton plein dans la compétition face à une équipe doublement frustrée face au Real Madrid et Manchester United et à la lutte pour une place dans le top 24.

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Des surprises dans le XI de Luis Enrique ce soir, avec la titularisation d’Illya Zabarnyi, aligné à la place de Marquinhos au cœur de la défense parisienne. Maghnes Akliouche est lui présent dans le couloir droit, alors que l’Espagnol doit désormais composer sans ses deux ailiers stars (Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia) et bricole une attaque composée également de Senny Mayulu et Ferran Torres. Alors que des bruits couraient sur une première titularisation depuis un mois, Ousmane Dembélé démarrera sur le banc.

Grosses surprises dans l’équipe couchée par Gian Piero Gasperini sur la feuille de match. Meilleur buteur de Serie A et restant sur un quadruplé le week-end dernier, Donyell Malen démarre sur le banc, tout comme son numéro 10 Paulo Dybala. C’est donc une très jeune attaque avec laquelle va se présenter la Louve ce soir : Santiago Castro (22 ans), Matias Soulé (23 ans) et Nicolo Pisilli (22 ans). Pas de Leonardo Balerdi, l’ancien Olympien, dans la défense à 3 romaine : c’est Evan Ndicka qui occupera le poste central de la charnière. Pilier de l’entrejeu du tacticien italien, Manu Koné est lui bien titulaire.

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