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Ligue 2

Nantes : Phenix Capital répond à Waldemar Kita

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Waldermar Kita, le patron du FCN, avant la rencontre entre Nantes et le PSG @Maxppp

Ce matin, le patron du FC Nantes, Waldemar Kita, a sifflé la fin de la récréation. Prêt à vendre le club des bords de l’Erdre, l’homme d’affaires franco-polonais était en négociations exclusives avec la société de Paulo Tavares, Phenix Capital (anciennement Phenix Sport Invest). Mais après plusieurs jours sans avancée majeure, Kita a définitivement mis fin aux discussions. Une décision à laquelle Phenix Capital a rapidement réagi.

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« Phenix Capital prend acte de la décision de M. Kita, mais espère toujours pouvoir finaliser ce dossier. (…) On ira jusqu’au bout de la démarche, on fera ce qu’on a à faire. Il (Waldemar Kita) acceptera ou pas. S’il n’accepte pas, l’argent repartira chez les investisseurs. Ce n’est pas le premier rebondissement que l’on connaît dans ce dossier », a indiqué l’entourage de Paulo Tavares au quotidien Ouest-France.

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