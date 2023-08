LdC : l’élimination de l’OM rapporte gros au PSG et Lens

Ce mardi, l’OM a connu une grosse désillusion en étant éliminé dès les barrages de la Ligue des Champions face au Panathinaïkos. Un drame sportif pour la direction marseillaise, mais aussi économique puisque le club fait une croix sur une belle somme. Et cela fait ainsi les affaires du PSG et Lens qui vont donc se partager à deux les recettes commerciales de droits TV de la C1.

L’OM devait en effet toucher 12 millions en cas de qualifications aux phases de poules alors que le PSG devait récupérer 27 millions et Lens 21 millions. Désormais, les 12 millions de l’OM vont être reversés au PSG et Lens. Le club de la capitale touchera 33 millions et Lens va désormais récupérer 27 millions. Le malheur des uns fait le bonheur des autres.