Équipe de France : deux Bleus ont été choqués par Michael Olise

Crédité d’un 8/10 par notre rédaction pour ce France-Suède (3-0), Michael Olise n’a pas eu la chance de marquer, mais le joueur du Bayern Munich a encore impressionné. Après un début de match timide, il est devenu intenable. Double passeur décisif pour Kylian Mbappé et Bradley Barcola, le numéro 11 des Bleus a régalé. Et ses partenaires sont bouche bée. « Aujourd’hui, il m’a impressionné. Il a fait ce qu’il sait faire : les passes décisives. Et il a aidé l’équipe défensivement aussi, donc c’est le plus important », a confié Jean-Philippe Mateta, imité par Barcola.

La suite après cette publicité

« Michael Olise ? Il fait un peu tout sur le terrain, il est très présent défensivement et avec le ballon, il fait des super passes, des décalages, amène beaucoup de danger et c’est un réel plaisir de jouer avec lui. Il a aussi cette capacité à marquer, là ce n’est pas encore arrivé mais on sent que ça va arriver, il touche le poteau, le gardien la sort de justesse… Ça va arriver. C’est un génie, moi, je le vois comme un génie. » Rien que ça.