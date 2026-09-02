Stéphane Richard lâche ses vérités sur l’arrivée d’un joueur libre et le mercato hivernal de l’OM

« Je suis fatigué, ce n’est pas un exercice facile et là, ç’a été un exercice inédit pour moi et le club. Dans l’histoire, il n’est jamais arrivé qu’un mercato d’été se traduise par uniquement des départs. Ce n’est pas facile. » Interrogé par RMC, Stéphane Richard a confié qu’il ne s’attendait pas forcément à vivre un pareil mercato pour ses grands débuts en tant que président de l’Olympique de Marseille. Cet été, le club phocéen a en effet vendu sept joueurs (Mason Greenwood, Facundo Medina, Quinten Timber, Geronimo Rulli, Hamed Traoré, Pierre-Emerick Aubameyang, Leonardo Balerdi), un est parti libre (Bilal Nadir) et il y a eu des retours de prêt (Ethan Nwaneri, Arthur Vermeeren, Benjamin Pavard). Tout ça, sans pouvoir se renforcer.

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L’OM a quand même réussi à conserver quelques cadres (Igor Paixão, Pierre-Emile Hojbjerg entre autres). Cependant, faut-il s’attendre à des départs dans les prochains jours, vers des pays (Arabie saoudite, Turquie, Portugal, Belgique, Brésil) où le mercato est encore ouvert ? Richard a été cash. « La réponse est non pour une raison simple : on a un effectif qui doit nous permettre de jouer les compétitions de la saison. Tout le monde voit bien qu’on a beaucoup perdu en profondeur (de banc). Et il y a les blessures, les suspensions, etc… Le DNCG a un process. Le prochain rendez-vous qu’on a avec eux, c’est fin novembre-début décembre. On va préparer le dossier », a-t-il confié, avant d’expliquer que l’OM ne devrait plus être soumis à une stratégie composée uniquement de ventes pour le prochain mercato hivernal.

« Des départs massifs, ce n’est pas possible »

« Des départs massifs, ce n’est pas possible. Il ne pourra y avoir des départs que si on est certains d’avoir des arrivées. Avant le mercato d’hiver, on va avoir un rendez-vous avec la DNCG. On va aussi faire le point avec le propriétaire et en fonction de ce point de passage avec la DNCG, on verra ce qu’on fait au mercato. La seule chose que je dis, on ne peut plus avoir une stratégie qui consiste exclusivement à vendre ». Mais avant la fenêtre hivernale, l’OM peut-il se pencher sur la possibilité de recruter un joueur libre ? Au vu des noms disponibles, il y a de quoi être tenté.

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S’il ne veut pas fermer la porte à cette option, Richard avoue quand même qu’un tel scénario reste très improbable. « Dans l’immédiat, je pense que ce sera très compliqué pour nous. Je ne peux pas dire non à 100% à cette question. Il faut mettre tous les chiffres à plat, qu’on regarde ça. On ne pourrait recruter un joueur libre qu’avec l’accord de la DNCG. Sinon, on ne peut pas. » C’est dit.