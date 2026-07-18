Équipe de France : le message d’adieu poignant de Kylian Mbappé à Didier Deschamps

Ce samedi soir face à l’Angleterre, l’équipe de France disputera le match pour la troisième place de la Coupe du monde 2026. Éliminés logiquement en demi-finale par l’Espagne (0-2), les Bleus tenteront de terminer la compétition sur une bonne note même si ce Mondial 2026 restera forcément amer. Cette rencontre marquera surtout la fin d’une immense aventure : après quatorze années à la tête de la sélection, Didier Deschamps dirigera son tout dernier match avant de céder sa place à Zinédine Zidane.

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Arrivé en 2012, Didier Deschamps aura profondément marqué l’histoire des Bleus. Sous ses ordres, la France a remporté la Coupe du monde 2018, la Ligue des Nations 2021, disputé la finale de l’Euro 2016 ainsi que celle du Mondial 2022, sans oublier une demi-finale lors de l’Euro 2024 et une nouvelle demi-finale mondiale en 2026. Avec près de 200 matches dirigés, il quittera son poste comme le sélectionneur le plus titré et le plus durable de l’histoire de l’équipe de France, laissant une empreinte indélébile sur le football français.

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Le bel hommage de Kylian Mbappé

Avant cette ultime sortie, Kylian Mbappé a tenu à lui rendre un hommage appuyé sur ses réseaux sociaux. Le capitaine des Bleus a salué celui qui lui a offert ses débuts en sélection et avec lequel il a vécu les plus grands moments de sa carrière internationale. « Aujourd’hui est ta dernière danse. Toi qui nous as tant donné. Nous aurions dû t’offrir une meilleure fin, mais nous avons échoué. Mettre des mots sur ce que tu as apporté pendant 14 ans est très difficile, tant tu as été un acteur majeur du renouveau de cette équipe. Les gens n’ont pas toujours su apprécier ta grandeur, mais le temps et l’histoire s’en chargeront…», a-t-il d’abord lancé avant d’enchaîner.

Aujourd’hui est ta dernière danse.



Toi qui nous as tant donné.

Nous aurions dû t’offrir une meilleure fin, mais nous avons échoué.

Mettre des mots sur ce que tu as apporté pendant 14 ans est très difficile, tant tu as été un acteur majeur du renouveau de cette équipe. Les gens… pic.twitter.com/uGQIWqodgv — Kylian Mbappé (@KMbappe) July 18, 2026

«Merci de m’avoir donné la chance et l’opportunité de représenter mon pays sur la plus grande scène pendant tant d’années. Je me sens privilégié d’avoir pu être aux côtés de l’une des plus grandes légendes de notre pays, et je ne garde que d’excellents souvenirs de tout ce que nous avons vécu et accompli ensemble. Je te souhaite le meilleur dans ta nouvelle aventure, et encore merci pour tout ce que tu as apporté à ce maillot qui compte tant pour nous. » Un message fort qui illustre le lien particulier noué entre les deux hommes au fil des années. Ce samedi soir, face à l’Angleterre, Didier Deschamps dirigera l’équipe de France pour dernière fois de sa carrière. Et la page se tournera donc définitivement.