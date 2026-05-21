Real Madrid : José Mourinho prépare déjà un sale coup à Kylian Mbappé

José Mourinho n’est pas encore de retour au Real Madrid. Mais son come-back est imminent. Dans la nuit, Onda Cero a précisé que le technicien portugais signera un contrat de deux ans (plus une année en option, ndlr) et sera présenté à la presse une fois que Florentino Pérez sera confirmé à la présidence de la Casa Blanca. Ce qui ne l’empêche pas de travailler déjà sur les contours du Real Madrid version 2026-27. En ce qui concerne le mercato, le Portugais souhaite notamment renforcer le secteur défensif, aussi bien dans l’axe qu’aux postes de latéraux aussi bien à droite qu’à gauche.

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Une recrue est aussi espérée dans l’entrejeu. Hier, le nom de Morten Hjulmand (26 ans), capitaine du Sporting CP, a été avancé. La piste menant à Rodri (29 ans) est également citée par la presse ibérique. La Cadena SER précise que les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu n’ont pas encore contacté la star de Manchester City. Enfin, José Mourinho souhaite aussi apporter du sang neuf à Madrid. Pourtant, les Merengues ont déjà de quoi faire avec Kylian Mbappé ou encore Endrick, qui va revenir après un prêt globalement réussi à l’OL.

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Mourinho vise deux attaquants connus

Mais le Brésilien pourrait dépanner à droite, ce qu’il a fait à Lyon. Toujours dans l’axe, Gonzalo Garcia, lui, se rapproche d’un départ. Le club espagnol lui a ouvert la porte et des grosses cylindrées, dont le BVB, sont déjà là. José Mourinho veut donc un numéro 9 supplémentaire dans l’axe pour remplacer et/ou concurrencer Kylian Mbappé. Dans la nuit, El Chiringuito a dévoilé les noms des deux attaquants que le technicien apprécie. Il s’agit de Victor Osimhen (27 ans) et de Dusan Vlahovic (26 ans). Le premier évolue à Galatasaray. Club avec lequel il a marqué 22 buts et délivré 8 assists en 33 apparitions toutes compétitions confondues.

Ses talents de buteur et son expérience sont appréciés. L’ancien du Napoli est sous contrat jusqu’en juin 2029 à Istanbul. Il est la première option de Mourinho. En ce qui concerne Vlahovic, c’est une opportunité de marché. Le Serbe arrive à la fin de son contrat à la Juventus. Auteur de 8 buts et 2 assists en 22 apparitions toutes compétitions confondues cette saison, il est surveillé. Cette volonté de recruter un nouvel attaquant n’est pas une bonne nouvelle pour Kylian Mbappé, qui aura un concurrent dans les pattes. C’est aussi une mauvaise nouvelle pour d’autres éléments comme Endrick. Mais Mourinho veut amener plus de concurrence pour permettre aux Madrilènes de retrouver les sommets.