Raphaël Guerreiro annonce un projet XXL en Normandie

Raphaël Guerreiro prépare déjà l’après-carrière. Tout juste partant du Bayern Munich à l’issue de la saison, le latéral portugais est en train de faire construire un complexe sportif couvert à Douvres-la-Délivrande, près de Caen, où il a été formé. Baptisé “Kapital”, ce projet comprendra notamment des terrains de padel et de soccer indoor, avec une ouverture envisagée à l’automne 2026. Sur plus de 8 000 m², le site proposera également des espaces de loisirs et de séminaire, avec l’ambition d’attirer un large public en Normandie, d’après ICI Normandie.

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Très attaché à la région, l’ancien du SM Caen souhaite transmettre les valeurs qu’il y a apprises à travers ce projet, porté avec son épouse. Séduit par le padel, qu’il pratique régulièrement, il entend rester proche du sport sans se lancer dans une carrière d’entraîneur. S’il n’a pas encore annoncé ce qu’il comptait faire à l’issue de la saison actuelle, l’international portugais, champion d’Europe 2016 avec le Portugal, compte bien revenir s’installer durablement en Normandie pour piloter lui-même ce complexe.