Amical : Angers en colle trois à Troyes, Strasbourg renverse Francfort

La préparation se poursuit pour les équipes de Ligue 1 et Angers défiait Troyes. Deux formations de Ligue 1 qui ont pu se jauger à deux semaines de la reprise. Bien plus consistants, les Angevins se sont imposés 3-0 grâce à une belle fin de première période. Stéphane Bahoken (34e) a ouvert le score avant que Mohamed-Ali Cho s'offre un doublé (42e et 45e). Autre duel entre deux équipes de Ligue 1, le match entre Lorient et Bordeaux s'est achevé sur un match nul (1-1). Rémi Oudin a ouvert le score (61e) avant que Quentin Boisgard lui réponde (67e).

Le duel entre l'Eintracht Strasbourg et Francfort était aussi séduisant. L'Australien Ajdin Hrustic a ouvert le score (6e) pour les Allemands, mais Ludovic Ajorque lui a répondu (20e). Une égalisation immédiatement suivie par le second but d'Ajdin Hrustic (22e). Mené à la pause, le RCSA a finalement renversé la situation avec des buts d'Adrien Thomasson (52e) et Habib Diallo (82e) pour une victoire 3-2. Enfin, le Red Star (National 1) croisait le fer avec l'équipe de l'UNFP qui regroupe des joueurs libres de tout contrat. Bosca (51e sp), Durand (61e) et Bizet (72e) ont marqué pour le Red Star lors d'une victoire 3-0.

