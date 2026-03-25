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La publication hilarante du Réal Bétis envers Mohamed Salah

Par Tom Courel
1 min.
Mohamed Salah célèbre un but @Maxppp

C’est la blague du jour ! Alors que Liverpool a officiellement annoncé le départ de Mohamed Salah hier, le club de la Mersey laisse filer un symbole. Si la star va laisser un grand vide outre-Manche, le Real Betis ne semble pas prêt à le voir quitter la Premier League non plus. Aucune offre ou demande particulière pour le recruter n’a vu le jour, mais une petite blague a été effectuée sur leurs réseaux sociaux. Dans un post publié sur X, les Verdiblancos ont voulu rendre hommage au joueur de 33 ans de manière particulière. « Une dernière danse Mo » est-il écrit dans la publication. En effet, il s’agit d’un clin d’œil assez lointain.

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Real Betis Balompié
One last dance, Mo 😉💚
Mohamed Salah
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La photo remonte à l’année 2024, lorsque Adrián (ancien portier des Reds) avait quitté Liverpool pour rejoindre l’équipe de Liga. Avant d’affronter ses anciens coéquipiers lors d’un match amical aux États-Unis, il avait pu parler à Mohamed Salah, et l’Espagnol avait offert un maillot de l’équipe andalouse floqué au nom de l’attaquant égyptien avec le numéro 11. Une photo qui vieillit, mais qui ressurgit avec du sens puisque la dernière danse de l’attaquant en Angleterre s’approche. Il fallait de la mémoire.

Pub. le - MAJ le
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