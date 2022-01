Le nouveau sale tour que veut jouer le FC Barcelone à Ousmane Dembélé

La suite après cette publicité

Dembélé a le choix : prolonger, partir, ou passer la fin de la saison en tribunes. Comme nous vous le dévoilions en exclusivité sur Foot Mercato hier, Xavi a mis un énorme coup de pression à l'ailier tricolore, qui n'accepte toujours pas la proposition de nouveau contrat formulée par Joan Laporta. Les Catalans demanderaient 50 millions d'euros pour le joueur en fin de contrat dans six mois.

Ce dimanche, la presse catalane en dit un peu plus de son côté. Le journaliste Gerard Romero confirme nos informations concernant une possible mise en tribune, et ajoute que les dirigeants barcelonais ont décidé de sévir. Tout d'abord, l'offre qui était encore valable jusqu'ici va être retirée. Si le joueur n'a pas encore tranché à 100%, il n'aura désormais plus la possibilité de dire oui à la proposition catalane. Départ ou tribunes, pour résumer.

Info : le Barça perd patience avec Ousmane Dembelé.

Une nouvelle clause libératoire

De quoi sonner la fin de l'aventure barcelonaise du joueur formé au Stade Rennais, et ce n'est pas tout. Le journaliste, bien renseigné sur le Barça depuis le retour de Joan Laporta au pouvoir, indique aussi que la direction va faire baisser la clause libératoire du joueur, chose qu'il peut faire légalement en raison de différentes variables de son contrat.

Ce qui permettrait à des clubs intéressés de se manifester plus rapidement et d'agir vite, évitant notamment de devoir participer à la montée des enchères du mercato estival dans le cas où le principal concerné venait à se retrouver libre de tout contrat. Reste désormais à savoir de combien sera la nouvelle clause libératoire du joueur, qui oscille actuellement entre les 400 et les 500 millions d'euros. On peut imaginer un montant divisé par dix, si ce n'est plus...