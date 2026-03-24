Menu Rechercher
Commenter
Officiel Liga

Le Séville FC annonce son nouvel entraîneur

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Luis García Plaza - nouvel entraîneur de Séville @Maxppp

Le Séville FC ne perd pas de temps. Quelques heures seulement après avoir officialisé le limogeage de Matías Almeyda, le club andalou a annoncé ce mardi l’arrivée de Luis García Plaza sur le banc de Nervión. Le technicien madrilène de 53 ans s’est engagé avec les Blanquirrojos jusqu’en juin 2027. C’est une véritable mission commando qui attend l’ancien coach d’Alavés et de Majorque.

La suite après cette publicité
Sevilla Fútbol Club
ℹ️ Luis García Plaza, nuevo entrenador del Sevilla FC.
Voir sur X

« Le FC Séville et Luis García Plaza ont trouvé un accord pour que l’entraîneur madrilène devienne l’entraîneur principal de l’équipe jusqu’en 2027 », a expliqué le club andalou sur ses réseaux sociaux. Séville pointe actuellement à une catastrophique quinzième place en Liga, avec seulement trois points d’avance sur la zone de relégation. Le bilan d’Almeyda (10 victoires en 32 matchs) et une défense devenue la pire du championnat ont poussé la direction à trancher dans le vif pendant la trêve internationale.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Séville
Luis García Plaza

En savoir plus sur

Liga Liga
Séville Logo FC Séville
Luis García Plaza Luis García Plaza
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier