Le Séville FC annonce son nouvel entraîneur

Le Séville FC ne perd pas de temps. Quelques heures seulement après avoir officialisé le limogeage de Matías Almeyda, le club andalou a annoncé ce mardi l’arrivée de Luis García Plaza sur le banc de Nervión. Le technicien madrilène de 53 ans s’est engagé avec les Blanquirrojos jusqu’en juin 2027. C’est une véritable mission commando qui attend l’ancien coach d’Alavés et de Majorque.

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« Le FC Séville et Luis García Plaza ont trouvé un accord pour que l’entraîneur madrilène devienne l’entraîneur principal de l’équipe jusqu’en 2027 », a expliqué le club andalou sur ses réseaux sociaux. Séville pointe actuellement à une catastrophique quinzième place en Liga, avec seulement trois points d’avance sur la zone de relégation. Le bilan d’Almeyda (10 victoires en 32 matchs) et une défense devenue la pire du championnat ont poussé la direction à trancher dans le vif pendant la trêve internationale.