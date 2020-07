Liga : l'Atlético tenu en échec par le Celta

Suite de la 35e journée de Liga. Après la rencontre entre Valence et le Real Valladolid qui a vu le club ché l'emporter in extremis (2-1) à Mestalla, place à Celta-Atlético de Madrid. Troisièmes du classement, les Colchoneros n'avaient pas grand-chose à jouer si ce n'est d'assurer leur place sur le podium (4e, Séville est à deux points). De leur côté, les Galiciens (16e) désiraient confirmer la bonne impression faite à domicile face au Barça (2-2) pour accrocher un autre gros du championnat et prendre leurs distances vis-à-vis de la zone rouge.

Tout avait démarré de la meilleure des manières pour les Madrilènes avec l’ouverture du score d’Alvaro Morata dès la première minute de jeu. Invaincu depuis la reprise (2 nuls et 5 victoires), l’Atlético avait logiquement de bons espoirs pour la suite de la rencontre. Mais c’était sans compter sur l’égalisation du Celta signée Fran Beltran (49e). Les deux équipes en resteront là. Au classement, Séville peut donc revenir à hauteur des Colchoneros en cas de succès à Bilbao. En revanche, bonne opération pour le Celta qui prend sept longueurs d’avance sur le premier relégable.