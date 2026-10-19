Menu Rechercher
Commenter 8
Ligue des Champions

Ligue des Champions : le ministre de l’Intérieur exclut le report du choc PSG-Barça

Par Josué Cassé
1 min.
Laurent Nuñez @Maxppp
Regarder en direct sur CANAL+ FOOT
PSG Barcelone Voir sur CANAL+ FOOT

Malgré la tension sociale qui frappe actuellement le pays et les violences vécues ce week-end, Laurent Nuñez, ministre de l’Intérieur, a exclu une remise en cause de la tenue des prochains matches. Ce lundi, l’homme politique s’est exprimé à Matignon lors d’un point presse avec le Premier ministre Sébastien Lecornu.

La suite après cette publicité

Laurent Nuñez a notamment affirmé que «la question ne se pose pas pour le match de (mardi) soir entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone» à Paris et «pour d’autres matchs qui peuvent avoir lieu en Coupe d’Europe», notamment à Lille. «Les matchs ne sont pas remis en cause», a-t-il insisté. Voilà qui est clair.

Pub. le - MAJ le
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
PSG
Barcelone

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
PSG Logo Paris Saint-Germain
Barcelone Logo Barcelone
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier