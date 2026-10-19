Ligue des Champions : le ministre de l’Intérieur exclut le report du choc PSG-Barça

Malgré la tension sociale qui frappe actuellement le pays et les violences vécues ce week-end, Laurent Nuñez, ministre de l’Intérieur, a exclu une remise en cause de la tenue des prochains matches. Ce lundi, l’homme politique s’est exprimé à Matignon lors d’un point presse avec le Premier ministre Sébastien Lecornu.

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Laurent Nuñez a notamment affirmé que «la question ne se pose pas pour le match de (mardi) soir entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone» à Paris et «pour d’autres matchs qui peuvent avoir lieu en Coupe d’Europe», notamment à Lille. «Les matchs ne sont pas remis en cause», a-t-il insisté. Voilà qui est clair.