Eliminatoires CM - Europe
EdF : le but du break de Michael Olise en vidéo
1 min.
@Maxppp
Alors que les Bleus galéraient contre l’Ukraine, Michael Olise a fait la différence. D’abord avec un penalty provoqué, transformé par Mbappé, pour ouvrir le score. Puis, avec son but qui a permis aux Bleus de faire le break.
La suite après cette publicité
TF1 @TF1 – 22:24
🇫🇷 France 2-0 Ukraine 🇺🇦 #FRAUKRVoir sur X
BUUUT ! Et de deux pour les Bleus avec ce beau but de Michael Olise ! ⚽
Le match des Bleus à suivre en direct sur TF1 & @tf1plus :
BUUUT ! Et de deux pour les Bleus avec ce beau but de Michael Olise ! ⚽
Le match des Bleus à suivre en direct sur TF1 & @tf1plus :
Après une bonne récupération d’Akliouche, le Bavarois a parfaitement été trouvé dans la surface par Kanté. Olise a frappé en pivot, tout en puissance, pour signer le deuxième but tricolore de la soirée.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer