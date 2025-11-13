Menu Rechercher
Eliminatoires CM - Europe

EdF : le but du break de Michael Olise en vidéo

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Michael Olise avec les Bleus @Maxppp
France 4-0 Ukraine

Alors que les Bleus galéraient contre l’Ukraine, Michael Olise a fait la différence. D’abord avec un penalty provoqué, transformé par Mbappé, pour ouvrir le score. Puis, avec son but qui a permis aux Bleus de faire le break.

TF1
🇫🇷 France 2-0 Ukraine 🇺🇦 #FRAUKR

BUUUT ! Et de deux pour les Bleus avec ce beau but de Michael Olise ! ⚽

Le match des Bleus à suivre en direct sur TF1 & @tf1plus :
Après une bonne récupération d’Akliouche, le Bavarois a parfaitement été trouvé dans la surface par Kanté. Olise a frappé en pivot, tout en puissance, pour signer le deuxième but tricolore de la soirée.

