EdF : le but du break de Michael Olise en vidéo

Alors que les Bleus galéraient contre l’Ukraine, Michael Olise a fait la différence. D’abord avec un penalty provoqué, transformé par Mbappé, pour ouvrir le score. Puis, avec son but qui a permis aux Bleus de faire le break.

Après une bonne récupération d’Akliouche, le Bavarois a parfaitement été trouvé dans la surface par Kanté. Olise a frappé en pivot, tout en puissance, pour signer le deuxième but tricolore de la soirée.