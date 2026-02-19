La terrible descente aux enfers de Coutinho se poursuit

Philippe Coutinho a bouclé la boucle. En 2024, le Brésilien est revenu au pays, du côté de Vasco da Gama. Un club cher à son cœur puisque c’est là-bas qu’il a commencé sa carrière en 1999, après s’être d’abord initié au futsal. Natif de Rio de Janeiro, il y a fait toutes ses classes dans les catégories jeunes avant d’être élu meilleur jeune du championnat auriverde en 2007-08. Ce qui n’a pas échappé à l’Inter Milan. Après avoir assuré sa signature pour 3,8 M€ en 2008, l’écurie italienne l’a laissé poursuivre sa progression dans son cocon brésilien durant deux ans (5 buts en 43 rencontres toutes compétitions confondues). Ensuite, il s’est envolé pour la Lombardie afin de vivre son rêve européen.

Itinéraire d’un talent gâché

Chez les Nerazzurri, le joueur né en 92 a connu des hauts et des bas, lui qui a été prêté six mois à l’Espanyol Barcelone en 2012 (16 matches, 5 buts). Après un passage globalement décevant à Milan, où il est apparu à 47 reprises (5 buts), il a rejoint Liverpool pour essayer de lancer sa carrière sur le Vieux continent. Un transfert estimé à environ 13 M€. Heureux, Coutinho avait confié à l’époque : «je me sens très heureux, c’est une étape importante de ma carrière et je m’attends à bien jouer et apporter ma contribution sur le terrain. Liverpool m’a montré son intérêt et je sais que le club croit en moi et en mon football.» Et les Reds ont eu raison de croire en lui et son talent.

Le Brésilien a explosé au sein du club de la Mersey, avec lequel il a marqué 54 buts en 201 rencontres. Considéré comme l’un des meilleurs joueurs du championnat, il a notamment été inclus dans l’équipe type de la Premier League en 2015. La suite, on la connaît. Un transfert de 120 M€ au FC Barcelone qui ne portera jamais vraiment ses fruits. Pour limiter la casse, les pensionnaires du Camp Nou l’avaient d’ailleurs prêté au Bayern Munich, puis à Aston Villa, qui l’a ensuite recruté définitivement en 2022. Mais Coutinho n’est pas resté longtemps puisqu’il a été prêté à Al-Duhail au Qatar avant d’être envoyé à Vasco da Gama en 2024. Un retour dans son club de cœur sous la forme d’un prêt d’une saison, et après plusieurs échecs et 12 titres gagnés en Europe.

Une dégringolade après un pic à Liverpool

«Le fils prodigue est de retour au pays ! Philippe Coutinho est de retour au Brésil et portera le maillot de Vasco da Gama. Le transfert du joueur vedette, formé au centre de formation de São Januário, a été finalisé ce mercredi 10 juillet. Après 14 années de succès à l’étranger, où il a évolué à l’Inter Milan (Italie), à l’Espanyol (Espagne), à Liverpool (Angleterre), au FC Barcelone (Espagne), au Bayern Munich (Allemagne), à Aston Villa (Angleterre) et à Al-Duhail (Qatar), le joueur issu de #BaseForte arrive en prêt pour une saison et portera le numéro 11», pouvait-on lire sur le communiqué de presse officiel de Vasco da Gama, enchanté par son retour comme les supporters.

De son côté, Coutinho, passé par des moments difficiles en Europe, entre ses performances mais aussi ses blessures, était ravi de rentrer à la maison. « C’est un sentiment de grand bonheur, de joie et d’anxiété. J’ai vécu loin de chez moi pendant longtemps, alors c’est vraiment comme rentrer à la maison, à l’endroit où j’ai grandi, à l’endroit que j’aime, au club que j’aime. Ma famille sait à quel point je suis heureux, et ils sont tous ravis de ce retour.» Durant l’exercice 2024-25, il a marqué 11 buts et délivré 5 passes décisives en 56 apparitions toutes compétitions confondues. En 2025-26, Coutinho, recruté définitivement par Vasco da Gama, a passé 539 minutes sur les terrains. Le temps pour lui de marquer 3 buts et donné 1 assist en 7 apparitions.

Un retour attendu à Vasco da Gama

Alors qu’on l’imaginait heureux dans son club et au pays, le footballeur de 33 ans a décidé de dire stop. Hier, plusieurs médias brésiliens ont indiqué que Coutinho a demandé à rompre son contrat qui s’achève en juin 2026. Globo a évoqué un ras-le-bol du joueur, lassé des critiques. Peu après, Coutinho a pris la parole sur ses réseaux sociaux pour expliquer sa décision. «J’ai ressenti et compris que mon cycle au club était arrivé à sa fin, et j’ai choisi de ne pas revenir afin de prioriser ma santé mentale. Cela me fait très mal. La vérité, c’est que je suis mentalement très épuisé. J’ai toujours été très réservé, donc m’exprimer ouvertement ici n’est pas facile, mais j’ai besoin d’être honnête. Je garderai Vasco avec moi pour toujours dans mon cœur, dans mon histoire, dans ma vie. Du fond du cœur… merci pour tout.»

Un message liké et commenté par de nombreux footballeurs dont David Luiz, Lucas Paqueta ou encore Neymar Jr, qui a écrit «tête haute mon frère, je suis toujours avec toi». Si son club, surpris par son choix, n’a pas (encore) communiqué, Coutinho, épuisé mentalement, a donc pris les devants et clos ce nouveau chapitre. Au Brésil, la presse sportive a commenté cette nouvelle, à l’image de Lance!. «Dans son texte, Coutinho a déclaré avoir longuement hésité avant de s’exprimer, mais avoir finalement décidé de parler « avec le cœur », par respect et par amour pour le club qu’il a toujours manifesté. Le milieu de terrain a souligné que son retour à Vasco était un choix guidé par le sentiment et a mis en avant son engagement durant son passage au club.»

Coutinho touché mentalement

Le média auriverde ajoute : «Le joueur a également réagi aux critiques récentes et a déclaré avoir été jugé sur des situations qui, selon lui, ne reflètent pas sa personnalité. Sans entrer dans les détails des épisodes précis, il a souligné n’avoir jamais manqué de respect aux supporters, à ses coéquipiers ni à l’institution. Ces adieux marquent la fin d’un nouveau chapitre dans le parcours du joueur avec Vasco da Gama. La résiliation de son contrat n’a pas encore été officiellement annoncée, mais le message indique clairement que le joueur quitte le club.» UOL évoque aussi ce moment qui a tout fait basculer entre Coutinho et Vasco da Gama, qui a tout fait pour essayer de le faire changer d’avis.

«Le milieu de terrain de 33 ans s’est senti vulnérable face aux critiques. Le pire moment a été les insultes qu’il a reçues à la mi-temps du match contre Volta Redonda, samedi, en quarts de finale du championnat carioca, à São Januário. Le joueur estime que le comportement des supporters a été attisé par les médias, principalement par des influenceurs dont les déclarations ont été jugées irresponsables par le joueur (…) L’entourage du joueur a expliqué qu’il était habitué aux huées, les ayant déjà subies au cours de sa carrière. Cependant, ils comprenaient que les supporters étaient influencés par les propos tenus à son sujet dans les médias et craignaient une aggravation de la situation qui aurait des répercussions sur sa famille. D’après des sources proches du joueur, Coutinho se sentait délaissé par la direction. Cependant, ce malaise n’était pas lié à l’entraîneur Fernando Diniz, considéré comme un allié du joueur durant tout son passage à Vasco.» À 33 ans, Philippe Coutinho a besoin de prendre du recul et du temps avant de peut-être retrouver l’envie de jouer et les terrains de football.