Le PSG fait désormais peur à toute l’Europe, l’ultime mauvais coup de Cristiano Ronaldo au Portugal

L’Europe ne sait plus comment arrêter le PSG

Le champion d’Europe vient encore de frapper très fort en Ligue des Champions avec un incroyable succès 6-0 à Villarreal. Paris compte quatre victoires en quatre matchs et déjà vingt buts inscrits, soit cinq par rencontre en moyenne. Mais au-delà des chiffres, c’est surtout le nouveau statut du PSG qui impressionne. Après avoir fait peur à la France pendant plusieurs saisons, Paris fait maintenant peur à toute l’Europe. Tiémoué Bakayoko estime même que plusieurs équipes abordent désormais les rencontres face au PSG avec une forme de crainte. Paris reste d’ailleurs sur quatorze matchs sans défaite en Ligue des champions, un record pour le club. Carlos Carvalhal insiste lui sur la maturité tactique de l’équipe de Luis Enrique, capable de reconnaître les espaces laissés par l’adversaire et de s’adapter sans jamais renier ses principes.

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Cristiano Ronaldo quitte le Portugal sur un dernier coup d’éclat

Cristiano Ronaldo monopolise sans surprise toutes les unes ce matin. « 7 éternel », titre A Bola. « Héros de la mer », écrit O Jogo, tandis que Correio da Manhã dit simplement : « Obrigado Ronaldo ». Mais derrière les hommages se cachent aussi les dessous beaucoup plus tendus de cette retraite. Selon O Jogo, Ronaldo est parti sans prévenir Jorge Jesus. CR7 aurait bien informé Pedro Proença, le président de la Fédération portugaise, mais n’aurait jamais contacté directement son sélectionneur. Et le timing n’aurait rien d’anodin. Jorge Jesus comptait encore convoquer Ronaldo pour les prochains matchs contre le Danemark et le pays de Galles. Le joueur figurait même dans la pré-liste qui devait être dévoilée aujourd’hui. Leur relation était en réalité déjà complètement rompue. Après l’épisode du rassemblement au Danemark, Jorge Jesus aurait envoyé plusieurs messages à Ronaldo sans jamais recevoir de réponse.

Mourinho a rendu son identité au Real

Mourinho est en train de totalement transformer le visage du Real. « Mourinho a rendu son ADN au Real Madrid », titre AS après une nouvelle remontée spectaculaire en Ligue des champions. Menés 2-1 par l’AEK Athènes à quinze minutes de la fin, les Madrilènes ont encore renversé la rencontre grâce à Mbappé puis Valverde à la 92e minute. Le Real a déjà inscrit six buts après la 90e cette saison et cinq buts victorieux après la 85e. Plus qu’une statistique, AS y voit le retour de cette fameuse capacité du Real à survivre et à gagner lorsque tout semble perdu. Un caractère que Mourinho voulait justement remettre au centre de son projet.