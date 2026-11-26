UEFA Europa League
Ligue Europa, OM : la panenka manquée d’Amine Gouiri
L’OM mène à la pause face au Levski Sofia (1-0) mais aurait pu creuser l’écart au retour des vestiaires. Le jeune Abdallah a obtenu un penalty que Gouiri s’est chargé de tirer.
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Déjà buteur dans l’exercice durant le premier acte, l’international algérien a cette fois échoué en tentant une panenka qui a manqué de force pour vraiment surprendre le portier bulgare.
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