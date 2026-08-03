Toulouse fixe le prix de Dayann Méthalie

Dayann Méthalie a été l’une des révélations de la dernière saison de Ligue 1, avec Toulouse. Et son profil a vite intéressé de nombreux recruteurs, notamment du côté de Sunderland, le club que le jeune joueur de 20 ans souhaite rejoindre.

La suite après cette publicité

🚨🟣🇫🇷 #Ligue1 |



💰 Toulouse réclame 30 M€ fixes pour Dayann Méthalie.



❌ À ce stade, aucun club n'est prêt à dépasser les 25 M€ fixes, malgré des discussions qui se poursuivent.



🔴⚪️ Le joueur, lui, n'a qu'une seule priorité : rejoindre Sunderland.https://t.co/iCIHesMKgW pic.twitter.com/uyLo258GPT — Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 3, 2026

Selon nos informations, Toulouse réclame 30 M€ fixes pour Méthalie, sous contrat jusqu’en 2030. Or, pour l’instant, les prétendants ne semblent pas disposés à mettre ce tarif, ne dépassant pas les 25 M€.