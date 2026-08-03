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Toulouse fixe le prix de Dayann Méthalie

Par Santi Aouna - Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Dayann Methalie prend le dessus face à l'OL @Maxppp

Dayann Méthalie a été l’une des révélations de la dernière saison de Ligue 1, avec Toulouse. Et son profil a vite intéressé de nombreux recruteurs, notamment du côté de Sunderland, le club que le jeune joueur de 20 ans souhaite rejoindre.

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Selon nos informations, Toulouse réclame 30 M€ fixes pour Méthalie, sous contrat jusqu’en 2030. Or, pour l’instant, les prétendants ne semblent pas disposés à mettre ce tarif, ne dépassant pas les 25 M€.

Pub. le - MAJ le
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