OM-Norwich City : Ünder en piston droit, Caleta-Car titulaire

Second match de préparation pour l'OM ce samedi et second match pour Igor Tudor, le nouvel entraîneur des Olympiens. Après la victoire 4-1 face au Marignane-Gignac-Côte Bleue FC ce mercredi (4-1) au centre Robert Louis Dreyfus, l'adversité monte d'un cran pour les coéquipiers de Dimitri Payet qui vont affronter Norwich, club de Championship, descendu de Premier League à la fin de la saison passée. Au stade Parsemain de Fos-sur-Mer, Igor Tudor va continuer la mise en place de son logiciel dans les têtes et les pieds marseillais. Pour cela, il continue avec son 3-4-2-1. Caleta-Car entre dans le onze aux côtés de Gigot et Touré. Ünder est aussi intégré en piston droit. Gueye et Guendouzi au milieu. Payet et Gerson pour soutenir Bakambu à la pointe de l'attaque.

La suite après cette publicité

En face Norwich a déjà quatre matchs dans les jambes avant d'entamer sa saison en Championship le 30 juillet prochain. Les Anglais se présentent à Fos-sur-Mer avec leur 4-3-3, Tim Krul dans les buts, Max Aarons et Todd Cantwell pour former le couloir droit, au milieu McLean avec Sorensen et Sinani, Rashica sur l'aile gauche de l'attaque.

OM : Pau Lopez - Caleta-Car, Gigot, Touré - Ünder, Guendouzi, Gueye, Amavi - Payet, Gerson - Bakambu.

Norwich : Krul - Aarons, Omobamidele, Gibson, Mc Callum - Sorensen, Mc Lean, Sinani - Cantwell, Sargent, Rashica.