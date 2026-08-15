Barça : Roony Bardghji avait de nombreux prétendants avant sa grave blessure

Avant sa grave blessure au genou, Roony Bardghji suscitait de nombreuses convoitises sur le marché des transferts. Après une première saison convaincante sous les couleurs du FC Barcelone, l’ailier suédois avait vu sa cote grimper et plusieurs clubs s’étaient renseignés sur sa situation, aussi bien dans l’optique d’un prêt que d’un transfert définitif.

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En effet, parmi les formations intéressées figuraient notamment Valence, la Juventus, l’OM, l’Ajax, Lille, Aston Villa et l’AC Milan, tous séduits par son profil et sa capacité à évoluer sur le côté droit comme dans l’axe. Mais sa rupture du ligament croisé, qui devrait l’éloigner des terrains pendant plus de 7 mois, a brutalement mis fin aux discussions. Opéré avec succès mercredi, le Suédois va désormais se concentrer sur sa rééducation, laissant en suspens toutes les pistes qui pouvaient s’ouvrir à lui cet été.