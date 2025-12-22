Menu Rechercher
Liverpool : terrible nouvelle en vue pour Alexander Isak

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Alexander Isak et Florian Wirtz sous les couleurs de Liverpool @Maxppp

Décidément, rien ne va pour Alexander Isak depuis son arrivée à Liverpool. Débarqué à court de forme après avoir fait la grève de l’entraînement, l’international suédois a peiné à retrouver l’éclatante forme qu’il promenait à Newcastle. Et avant-hier, il a peut-être dit adieu à la saison 2025-2026.

Entré en jeu à la pause, Isak marquait le premier but de la rencontre sur un service de Wirtz à la 56e minute, mais il ne pouvait pas le célébrer, resté au sol après le tacle de Van de Ven. Et selon les dernières informations de Skysports, les examens passés ce lundi par le joueur devraient confirmer l’hypothèse d’une jambe cassée. Un énorme coup dur pour l’attaquant, recrue la plus chère de l’histoire de la Premier League (144 M€).

Pub. le - MAJ le
