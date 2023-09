France-Irlande : Marcus Thuram savoure son premier but avec les Bleus

La suite après cette publicité

Remplaçant au coup d’envoi de ce France-Irlande, Marcus Thuram a profité de la blessure d’Olivier Giroud à la 26e minute pour disputer quasiment un match plein. Et la nouvelle recrue de l’Inter a saisi sa chance puisqu’il a marqué le but du break au retour des vestiaires (48e). Son premier but avec le maillot des Bleus. Et forcément, c’est une soirée à savourer comme il l’a confié au micro de TF1.

«Mon premier but ? C’était une grande fierté, une grande satisfaction. En plus au Parc des Princes, devant sa famille, ça fait toujours plaisir. J’aurai pu en mettre deux ce soir, j’espère pour les prochains matches. La qualification n’est pas assurée tant que mathématiquement, ce n’est pas fait. Il faut continuer à travailler, à être concentré, aborder les matches pour gagner. C’est une bonne soirée sinon.»