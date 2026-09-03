PSG : Ferran Torres raconte son été fou

Présent lors de la zone mixte ouverte à la presse ce jeudi après l’entraînement du PSG au Campus, Ferran Torres s’est confié sur ses débuts au PSG. Outre son acclimatation réussie, il a aussi évoqué son échange avec Luis Enrique et son été fou entre la victoire au Mondial 2026 et son transfert au PSG.

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«On est la meilleure équipe d’Europe, on a gagné les deux dernières Ligues des Champions. On sait qu’on a de la pression mais on va essayer de faire mieux que la saison dernière et gagner le plus de trophées possible. Ici, je ne veux pas prouver, je veux être heureux, profiter sur le terrain, donner mon maximum et aider l’équipe pour gagner des trophées. Ça a été un été incroyable pour moi, tout est allé très vite, je dois me concentrer sur ma nouvelle saison au PSG. Luis Enrique me voulait au PSG, j’ai toujours dit qu’il était comme un père pour moi. Je l’ai côtoyé en équipe nationale. C’est le meilleur coach du monde et quand il te veut, tu dois venir. Maintenant, je veux aider l’équipe et eux qu’ils m’aident à gagner ma première Ligue des Champions. »