FC Barcelone : Miralem Pjanic est fan ... du Real Madrid

Se rapprochant de plus en plus du FC Barcelone alors qu'Arthur Melo va faire le chemin inverse en direction de la Juventus, Miralem Pjanic (30 ans) va donner un nouveau souffle à sa carrière. Le milieu de terrain bosnien qui est passé par le FC Metz, l'Olympique Lyonnais, l'AS Roma, et la Juventus va désormais découvrir un troisième championnat avec la Liga. Une compétition qu'il a souvent contemplée par le passé puisqu'il est fan du rival des Blaugranas, le Real Madrid. En 2013 lorsqu'il jouait à l'AS Roma, il l'avait expliqué au média local Oslobodjenje.

«Je suis heureux à Rome maintenant, mais je ne sais pas si je vais partir pendant l’été. Si vous me posez des questions sur mon équipe préférée, je vous dirai que j’ai toujours aimé le Real Madrid depuis mon enfance.» Portant le numéro 5 comme un certain Zinedine Zidane dont il est fan, le joueur né à Tuzla va devoir faire oublier ces anciennes déclarations en se montrant performant sur les terrains.