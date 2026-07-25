Tout est bouclé entre Rodri et le Real Madrid !

Voilà un virage dans le dossier Rodri. La grande Coupe du Monde du capitaine de la sélection espagnole a tout changé. Alors qu’il était en perte de vitesse ces derniers mois et un retour à la compétition difficile après sa grave blessure au genou survenue en septembre 2024, le milieu de terrain est à nouveau au sommet. Il vient d’être nommé meilleur joueur du Mondial et suscite à nouveau l’intérêt du Real Madrid.

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«Les grands joueurs font toujours l’objet de rumeurs, donc cela ne m’inquiète pas. Je pense que c’est normal, d’autant plus qu’ils ont remporté la Coupe du Monde et qu’il est l’un des meilleurs joueurs. Je pense que tous les entraîneurs aimeraient avoir Rodri dans leur équipe, car c’est un joueur d’exception. Mais pour l’instant, il va se faire opérer lundi. Il a besoin de vacances, il doit se reposer et récupérer, puis il reviendra parmi nous», disait hier Enzo Maresca face à la presse.

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Accord ficelé entre Rodri et le Real

Coup dur pour l’entraîneur de Manchester City, le maître à jouer de son équipe est chaud pour revenir dans la capitale espagnole où il a passé une saison (2018/2019) sous le maillot de l’Atlético de Madrid. Selon Marca, il a même conclu un accord avec la Casa Blanca ces dernières heures sur les conditions d’un contrat, sans en donner plus de détails. Il reste évidemment à ce que les clubs s’entendent sur une indemnité de transfert. Celle devrait avoisiner les 60 M€.

Le Real Madrid est en position de force dans ce dossier. Le Ballon d’Or 2024 arrive en fin de contrat dans un an et n’a toujours pas prolongé. Les Cityzens lui ont pourtant proposé une prolongation de contrat, à laquelle il n’a toujours pas répondu. Et pour cause, l’intérêt madrilène lui est rapidement parvenu. Le club anglais n’aura pas vraiment le choix que de s’entendre avec Madrid pour récupérer un chèque, et laisser Rodri écrire le nouveau chapitre du Real avec José Mourinho.