L’UEFA sanctionne lourdement l’Olympique de Marseille !

En terminant sa saison cinquième de Ligue 1, l’Olympique de Marseille a limité la casse en obtenant une qualification en Ligue Europa au cours d’un exercice assez chaotique. Cependant, la situation financière n’est pas des plus optimales. Cumulant 157 millions d’euros de pertes nettes sur les trois dernières saisons (- 12,7 millions d’euros en 2022-2023, puis - 39,1 millions d’euros en 2023-2024, et enfin - 105 millions d’euros 2024-2025), le club phocéen est dans le viseur de l’UEFA. À l’instar de l’Olympique Lyonnais la saison dernière qui risquait d’être interdit de compétitions européennes avant de finir avec une lourde amende, les Marseillais pouvaient également s’attendre à une lourde sanction.

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Invoquant notamment la crise des droits télévisuels en France pour expliquer une partie de ses pertes, l’Olympique de Marseille a donc plaidé sa cause auprès de la commission de contrôle financier des clubs de l’UEFA, l’ICFC, pour éviter cette interdiction de compétition européenne. Prenant le temps d’analyser la situation marseillaise, cette dernière vient de donner sa sentence ce mercredi 17 juin. Signant un accord de règlement en 2022 l’engageant à revenir à un équilibre financier, l’Olympique de Marseille n’a pas su répondre aux attentes de l’UEFA. Pour autant cette dernière lui a donné un sursis d’un an pour redresser la barre et se rapprocher de l’équilibre. Le cas échéant, l’Olympique de Marseille sera interdit de participation lors de sa prochaine qualification européenne.

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10 millions d’euros d’amende et une exclusion avec sursis

Une épée de Damoclès qui va donc rester au-dessus des dirigeants phocéens tout au long de la saison et les pousser à une certaine retenue dans leur gestion financière. Dans un communiqué, l’ICFC a annoncé les sanctions de l’OM : «la Première Chambre de l’Organe de Contrôle Financier des Clubs (ICFC) a finalisé l’évaluation des clubs sous accord transactionnel qui devaient respecter des objectifs de revenus footballistiques spécifiques pour la saison 2025-2026 (…) Lors de son évaluation, elle a pris en compte l’effondrement significatif et inattendu des recettes de droits de diffusion nationaux, qui a affecté les clubs français lors de la saison 2025-2026 et continue de les impacter lors des saisons 2026-2027.»

«L’Olympique de Marseille (FRA) n’a pas atteint l’objectif final de l’accord transactionnel, n’ayant pas respecté la règle relative aux revenus footballistiques pour la saison 2025-2026 (c’est-à-dire pour les périodes de référence se terminant en 2023, 2024 et 2025)», peut-on lire. Ainsi parmi les sanctions de l’Olympique de Marseille, on retrouve une exclusion avec sursis de la prochaine compétition européenne du club phocéen, mais aussi 10 millions d’euros d’amende. 6 millions d’euros qui accompagnent une restriction d’inscription de joueurs à la prochaine édition de la Ligue Europa. 4 millions d’euros liés au non-respect de la règle relative aux coûts d’effectif puisque ces derniers dépassent 70% sur l’année civile 2025. De lourdes sanctions pour les Marseillais qui vont devoir répondre aux exigences de l’UEFA sous peine de sanctions plus importantes.