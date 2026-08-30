Ligue 1 : l’AS Monaco dompte l’OM avec un grand Paris Brunner

Dans un stade Louis-II en partie amputé de son public en raison de travaux et privé de parcage visiteur, l’AS Monaco et l’Olympique de Marseille s’affrontaient avec la volonté de confirmer leurs succès de la première journée. Si l’entraîneur monégasque Filipe Luis s’est appuyé sur le même onze de départ qui avait battu Le Havre, Bruno Genesio a dû remodeler son équipe côté phocéen. Avec l’absence d’Igor Paixao, l’ancien coach de l’OL a été obligé de réintégrer Quinten Timber dans le onze, dans un rôle hybride de milieu gauche.

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Dès l’entame de la rencontre, les Monégasques ont imposé leur rythme en se montrant dangereux sur chaque transition rapide. Leur supériorité tactique s’est logiquement concrétisée à la 13e minute de jeu. A la suite d’un coup de pied arrêté, Aleksandr Golovin a déposé un centre parfait sur la tête de Paris Brunner, qui a trompé Jeffrey De Lange d’une tentative décroisée (1-0, 13e). Empruntés et incapables de s’approcher dangereusement de la surface adverse, les Marseillais ont traversé ce premier acte de manière totalement stérile. Sans menaces offensives et malgré quelques bonnes idées dans le jeu, les Marseillais ont globalement subi la loi des Asémistes.

Paris Brunner voit double et humilie l’OM

Afin de réveiller ses troupes, Bruno Genesio a immédiatement procédé à un double changement au retour des vestiaires en faisant entrer Keyliane Abdallah et Tochukwu Nnadi. De meilleures intentions qui ont rapidement été douchées par le talent adverse. À la 54e minute, sur une longue relance d’Eric Dier, l’intenable Paris Brunner s’est joué de l’intégralité de la charnière centrale marseillaise. Après avoir résisté à la pression de Kondogbia au duel puis éliminé Egan-Riley d’un crochet, l’attaquant allemand a crucifié le gardien phocéen du pied gauche avec un sang-froid clinique pour s’offrir un sublime doublé.

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Après ce deuxième coup dur, l’OM a essayé de réagir. Face à des Monégasques supérieurs et miné par une qualité technique assez inquiétante, Marseille s’est battu en vain. Malgré quelques opportunités avec l’entrée de Neal Maupay, qui a remplacé Nnadi déjà blessé, les Olympiens n’ont pas eu les armes pour revenir (80e, 85e, 90+1e). Ne parvenant pas à marquer, l’OM rentre sur la Canebière en ayant concédé sa première défaite de la saison. Une déconvenue qui devrait se prolonger avec des dernières heures de mercato qui s’annoncent également agitées. De son côté, Monaco a été porté par un grand Paris Brunner et est la seule équipe de Ligue 1 avec deux victoires en ce début de saison. Monaco est seul premier de Ligue 1.