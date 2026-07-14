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Coupe du Monde

Équipe de France : Tchouaméni et Barcola annoncés titulaires contre l’Espagne

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Doué et Barcola @Maxppp
France Espagne
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Les Bleus défieront l’Espagne ce soir à 21h, pour une place en finale de cette Coupe du Monde 2026. Il n’y a pas trop de doutes concernant le onze de Didier Deschamps, à l’exception du poste d’ailier gauche, où Doué et Barcola étaient encore en concurrence.

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Selon Canal+, le sélectionneur national va miser sur l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais d’entrée face à la Roja. Aurélien Tchouaméni devrait lui aussi retrouver sa place dans le onze titulaire suite à ses pépins physiques, reprenant donc sa place à Manu Koné.

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