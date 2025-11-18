LdC : Leonardo raconte comment il a vécu la victoire du PSG

Leonardo est devenu un homme discret depuis son départ du PSG à l’été 2022. L’architecte de club de la capitale version QSI, à son arrivée en 2011, a accordé un long entretien à RMC ce mardi soir. Il évoque notamment la dernière finale de Ligue des Champions remportée face à l’Inter en mai dernier. D’après lui, toutes les planètes étaient alignées pour que l’heure du sacre arrive enfin.

«Quand tu vois l’équipe un peu en difficulté lors du premier semestre, tout ce qu’il commence à arriver… Luis Enrique est central dans ce projet, pas seulement en tant que grand entraîneur, il a beaucoup transmis aux joueurs plus jeunes. C’était le destin du PSG de finir avec ce type d’effectif et cette nouvelle énergie. Ça se transforme en rêve pour tout le monde. Ce n’est pas seulement le rêve du PSG, c’est le rêve de tout le monde de voir une équipe française gagner la Ligue des champions avec la manière. Faire une équipe plus jeune avec Donnarumma, Hakimi ou Nuno Mendes était déjà une idée», explique le Brésilien.