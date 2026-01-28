Bruges-OM : les compos officielles

Huitième et dernière journée bouillante dans cette phase de ligue de la Ligue des champions. L’OM, 19e, se déplace à Bruges, 27e, avec pour enjeu une qualification en play-offs (coup d’envoi 21h00, un match à suivre sur FM). Avec 9 points, les Marseillais sont maîtres de leur destin puisqu’ils seront qualifiés pour la suite de la C1 en cas de victoire mais peuvent aussi poursuivre l’aventure avec un nul ou une défaite selon les différents résultats. En revanche, les Belges, eux, n’ont pas le choix et doivent absolument s’imposer pour doubler l’OM et se qualifier parmi le top 24.

Pour cette rencontre, Roberto De Zerbi doit composer avec les absences de Pavard (suspendu), Emerson (blessé) et les dernières arrivées comme Timber ou Nwaneri (pas qualifiés). Il opte pour un 3-4-3 avec Murillo, Balerdi et Aguerd derrière. Weah et Medina vont évoluer en pistons avec Hojbjerg et Kondogbia au milieu. Devant, Gouiri débute avec Greenwood et Traoré en soutien. En face, Ivan Leko doit composer sans Nilsson. Il part sur un 4-3-3 avec Mignolet dans la cage. Ordonez, courtisé l’été dernier par l’OM, est aligné en défense centrale. Au milieu, le capitaine Vanaken est épaulé par Stankovic et Onyedika alors que devant Vermant est entouré de Diakhon et Forbs.

Les compositions officielles :

Club Bruges : Mignolet - Sabbe, Ordonez, Mechele, Seys - Vanaken, Onyedika, Stankovic - Forbs, Vermant, Diakhon.

OM : Rulli - Murillo, Balerdi, Aguerd - Weah, Hojbjerg, Kondogbia, Medina - Greenwood, Gouiri, Traoré.

