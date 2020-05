OM : les premiers détails sur la réunion entre André Villas-Boas et Jacques-Henri Eyraud

L'Olympique de Marseille est un club à part et il l'a de nouveau prouvé hier, malheureusement pas de la meilleure des manières. En l'espace d'une soirée, le club phocéen a démoli ce qu'il avait bâti durant près de 4 ans. Malgré la deuxième place acquise en Ligue 1 et la prochaine qualification en Ligue des Champions, malgré des derniers choix de recrutement plutôt bons, comme Alvaro ou Rongier, le directeur sportif Andoni Zubizarreta a été invité à quitter le club par Jacques-Henri Eyraud. Avec le risque clair de pousser André Villas-Boas vers la sortie, puisqu'il avait intimement lié son destin à celui du Basque.

Pourquoi ? Pour les plus optimistes, il s'agirait de faire place nette avant l'arrivée de nouveaux propriétaires, en provenance d'Arabie Saoudite, même si les derniers échos expliquaient que les choses n'en étaient qu'à la phase d'approche. Pour les pessimistes, cette tendance à l'autodestruction s'explique avant tout par l'impossibilité de bâtir un effectif digne de ce nom pour batailler en championnat et en Ligue des Champions. Quitte à frustrer Villas-Boas, autant prendre les devants et se séparer du fusible Zubizarreta, dans le viseur de Jacques-Henri Eyraud depuis de longs mois.

Pas de prolongation mais des négociations pour un départ

Comme le rappelle La Provence, JHE était déçu, et même agacé, par l'incapacité de son directeur sportif à vendre les joueurs. D'où l'arrivée du fameux Paul Aldridge en janvier dernier qui a généré les premières véritables tensions entre le président olympien et l'entraîneur AVB, qui s'est toujours rangé derrière Zubizarreta. Arrivé mercredi pour débuter la réunion avec son président afin de déterminer les contours de la saison à venir, il a appris le jeudi midi la mise à la porte de l'Espagnol.

Si l'OM a diffusé l'idée qu'une prolongation de contrat avait été, durant cette réunion, offerte à Villas-Boas (sous contrat jusqu'en 2021), le quotidien provençal affirme qu'il n'en est rien et qu'il s'agit surtout de ne pas trop énerver les supporters. Au contraire, les conditions d'un départ de l'entraîneur portugais auraient été discutées. Ce qui semble aller plus dans le sens logique des événements. André Villas-Boas est donc reparti au Portugal et ne devrait pas vraiment avoir de mal à trancher sur son avenir.