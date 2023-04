PSG - OL : les compositions officielles

La 29e journée de Ligue 1 se termine sur une belle affiche au Parc des Princes. Le PSG, leader avec 6 points d’avance sur Lens et Marseille (66 contre 60) reçoit l’OL, 10e avec 41 pts, à 20h45. Les Parisiens, qui restent sur une défaite à domicile contre Rennes avant la trêve hivernale, peuvent reprendre 9 longueurs d’avance sur leurs poursuivants. Les hommes de Laurent Blanc peuvent de leur côté revenir à hauteur de Lorient, battu à Lille cet après-midi.

La suite après cette publicité

Pour cette affiche, les deux équipes alignent des défenses à 3. Galtier présente une charnière composée de Danilo, Marquinhos et Bitshiabu. Hakimi et Nuno Mendes seront dans les couloirs. Vitinha et Renato Sanches seront au milieu de terrain devant Verratti, et derrière la doublette Messi-Mbappé. De son côté, Laurent Blanc titularise Cherki en meneur de jeu, derrière Sarr et Lacazette. Lepenant et T. Mendes sont alignés au milieu de terrain, devant la défense à 3 Diomandé-Lukeba-Lovren. Kumbedi et Tagliafico animeront les ailes.

À lire

JT Foot Mercato : le Real Madrid va faire un gros ménage chez ses remplaçants

Suivez ce match en direct commenté

La suite après cette publicité

Les compositions

PSG : Donnarumma - Hakimi, Danilo, Marquinhos, Bitshiabu, Nuno Mendes - Vitinha, Verratti, R. Sanches - Messi, Mbappé

OL : Lopes - Diomandé, Lovren, Lukeba - Kumbedi, T. Mendes, Lepenant, Tagliafico - Cherki - Lacazette, A. Sarr

La suite après cette publicité

Pour ce match PSG - OL, Parions Sport en Ligne et Foot Mercato vous offrent en exclusivité 10€ de freebets sans dépôt avec le code FML1. Créez votre compte dès aujourd’hui et misez 10€ sur un triplé de Kylian Mbappé (cotée à 10) pour tenter de remporter 100€.