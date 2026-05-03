Exploit historique du FC Thoune, champion de Suisse un an après sa montée

Révolution culturelle dans le football suisse. Après quasiment un quart de siècle de domination du FC Bâle, des Young Boys, et du FC Zurich sur la scène nationale (aucun autre club n’a été champion depuis 2003), le FC Thoune a réalisé un exploit historique en décrochant ce dimanche le premier titre de champion de Suisse de son histoire.

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Malgré sa défaite subie face au Bâle (1-3) samedi soir, le FC Thoune, promu cette saison, a officiellement été couronné suite à la défaite de son dauphin Saint-Gall face au FC Sion (0-3). Une performance majuscule pour ce petit club situé à quelques encablures de Berne, et qui évoluait encore en deuxième division l’an passé. Les nouveaux champions de Suisse auront l’occasion de célébrer ce titre avec leurs supporters le 14 mai en marge de leur rencontre face aux Young Boys Berne.