Ligue 1 : l’OM se rassure face à Brest

Dans le cadre de la troisième journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille recevait le Stade Brestois sur ses terres. Tenus en échec à Saint-Symphorien la semaine passée face à Metz (2-2), les Phocéens avaient à cœur de réagir pour se rassurer face à une formation bretonne étonnante depuis le début de saison et qui restait sur deux succès de rang contre Le Havre (2-1) et face au RC Lens, dauphin du Paris Saint-Germain lors de l’exercice précédent (3-2), en ouverture. Dans un stade Vélodrome bouillant, les Marseillais prenaient le jeu à leur compte dès l’entame du match en ouvrant la marque. Sur un coup franc excentré à droite, Jordan Veretout centrait en direction du second poteau et trouvait Chancel Mbemba qui ouvrait le score d’une tête croisée imparable pour Bizot (1-0, 4e). Cueillis à froid, Brest tentait de revenir dans la partie en se procurant plusieurs occasions franches en empruntant notamment la voie des airs (15e, 24e, 28e, 30e), sans trouver la faille.

La suite après cette publicité

Bousculés, les Marseillais souffraient lors du premier acte sans plier. Au retour des vestiaires, Brest passait proche de l’égalisation. Sur un centre de Romain Del Castillo, Jérémy Le Douaron reprenait le cuir de la tête et forçait Jonathan Clauss à un sauvetage express en déviant au dernier moment le ballon sur le poteau droit du but marseillais (47e). Dix minutes plus tard, Pau Lopez réalisait une double parade pour maintenir l’avantage marseillais au tableau d’affichage (56e). Malgré la nette domination des Ty-Zefs, l’OM accélérait pour se mettre à l’abri et parvenait à faire le break par l’intermédiaire d’Ismaïla Sarr. À l’heure de jeu, le Sénégalais reprenait victorieusement un ballon mal repoussé par Bizot à la suite d’un centre puissant au premier poteau de Renan Lodi et débloquait son compteur en Ligue 1 (2-0, 60e). Dans les 20 dernières minutes, Marco Bizot s’employait avec brio à maintes reprises pour éviter le naufrage à son équipe (71e, 80e, 90e+1, 90e+5). Avec beaucoup de réalisme, les hommes de Marcelino l’emportaient face aux Finistériens (2-0). Ce succès à domicile permet aux Olympiens de revenir provisoirement à la hauteur de Monaco, en tête du championnat de France. A contrario, Brest glisse d’un rang en attendant le résultat des autres rencontres du week-end.