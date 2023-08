L’OM ouvre à son tour le dossier Joaquin Correa

La suite après cette publicité

Joaquin Correa n’est pas l’Argentin le plus connu mais son nom revient avec insistance en France depuis quelques heures. Son histoire est en train de prendre fin à l’Inter, où il est devenu un second couteau dans l’esprit de Simone Inzaghi. Le milieu de terrain offensif ou attaquant se cherche une porte de sortie et cela tombe bien car la Ligue 1 lui ouvre ses bras. Après le LOSC qui s’intéresse à lui, c’est au tour de l’OM de se signaler.

Sans doute alertée par les premiers bruits autour du LOSC, la direction olympienne s’est mise en route. D’après les informations de Fabrizio Romano que nous sommes en mesure de confirmer, de premiers échanges ont eu lieu avec les représentants du joueur de 29 ans. Ce dernier a transmis ses priorités s’il venait à changer de club. Il souhaite quitter l’Italie et la Serie A afin de relancer une carrière en pente douce pour retrouver la sélection.

Correa souhaite quitter la Serie A

L’affaire ne s’annonce pas simple pour celui qui compte 19 capes (4 buts) avec l’Albiceleste (forfait juste avant le début du Mondial au Qatar, il n’est pas sacré champion du monde). Si on connaît ses conditions, les Nerazzurri souhaitent également fixer les leurs. Selon nos informations, le club lombard veut un transfert sec et non pas le prêter alors qu’il est sous contrat jusqu’en 2025. Il faudra débourser entre 20 et 25 M€ pour convaincre les Italiens de le lâcher.

Correa a tout de même été recruté 27 M€ en provenance de la Lazio il y a un an (après une saison en prêt avec obligation d’achat à l’Inter). Une telle somme fait réfléchir l’OM sur la faisabilité d’une telle opération, six mois après avoir déjà acheté Vitinha à Braga pour 32 M€ (un record). Et puis il y a également la concurrence du Torino, que nous révélions cet après-midi, mais qui n’a pas les faveurs pour le moment de l’Argentin puisqu’il souhaite dépasser les frontières de l’Italie.