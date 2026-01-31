Menu Rechercher
Liga : l’Atlético de Madrid cale à Levante et perd Sorloth

Levante 0-0 Atlético

Alors qu’ils avaient l’occasion de se rapprocher du Real Madrid et du FC Barcelone, les Colchoneros ont loupé une belle occasion sur la pelouse du 19e de Liga. Opposé à Levante, l’Atletico de Madrid a d’abord eu une grosse frayeur après que Sorloth ne soit évacué en urgence après un choc à la tête et transféré directement à l’hôpital (35e).

Et par la suite, les hommes de Simeone n’ont pas réussi à surprendre le relégable, qui était même proche de faire la surprise en fin de match, mais Oblak réalisait une belle parade (76e). Sans réussite, les Madrilènes ne prennent donc qu’un petit point et restent à six points du Real Madrid, qui jouera dimanche. De son côté, Levante reste 19e et à quatre points de Getafe.

