PSG : Sergio Rico a demandé à quitter le club

Le Paris Saint-Germain a officialisé mercredi l’arrivée de Gianluigi Donnarumma. Le gardien de 22 ans, champion d’Europe avec l’Italie, est arrivé libre de l’AC Milan, et a signé un contrat de cinq ans avec le club parisien, jusqu’en juin 2026. Une venue attendue depuis plusieurs semaines et qui a enfin pu se concrétiser grâce à la fin de l’Euro 2020. Le PSG compte désormais neuf gardiens sous contrat professionnel. Si Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma devront semble-t-il se battre pour une place de titulaire, qu'en est-il des portiers restants, et notamment de Sergio Rico ?

L’espagnol de 27 ans, sous contrat jusqu’en 2024, avait jusque-là le rôle de doublure. Il pourrait désormais se retrouver troisième, voire quatrième, dans la hiérarchie. En effet, le poste de numéro trois reviendrait à Alexandre Letellier, qui vient de prolonger d’un an, et qui en plus est français et formé au PSG, sachant que les clubs ont l’obligation de présenter au moins huit joueurs formés localement dans leur liste pour la Ligue des champions. Dans ces conditions, Le Parisien indique que Sergio Rico aurait informé sa direction de son souhait de quitter le club.